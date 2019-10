Fusionspläne von Fiat und PSA: Land Hessen in Sorge

Das Logo von Fiat Chrysler Automobiles ist auf einem Bildschirm in der New Yorker Börse zu sehen. Foto: Richard Drew/AP/dpa.

Wiesbaden Angesichts der Fusionspläne von PSA und Fiat Chrysler warnt die hessische Landesregierung vor Folgen für Opel. „Die Zukunftsfähigkeit von Opel muss gesichert sein“, forderten Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Donnerstag in Wiesbaden.

Eine Fusion eröffne sicher die Chance, Stückkosten zu senken, Synergien zu nutzen und neue Märkte zu erschließen, so die Politiker. Größe spiele in der Autobranche eine wichtige Rolle, erklärten sie mit Blick auf hohe notwendige Investitionen der Branche in Elektro-Mobilität und autonomes Fahren. Davon könne auch die Marke Opel in einem größeren Konzernverbund profitieren.