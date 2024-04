Fußball Fußball-Profi Barkok in Berliner Lokal verletzt

Fußball-Profi Aymen Barkok, der derzeit vom FSV Mainz an Hertha BSC verliehen ist, ist in einem Berliner Lokal verletzt worden. Wie beide Clubs am Montag mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der 25 Jahre alte in Frankfurt/Main geborene marokkanische Nationalspieler erlitt Gesichtsverletzungen, die bereits operativ behandelt wurden.