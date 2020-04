Fußball-Retronacht in ARD-alpha

München Das Fernsehen wird sportlich-nostalgisch: Im Bildungskanal ARD-alpha gibt es an diesem Freitag ab 23.15 Uhr die „alpha retro: Fußballnacht“ zu sehen. Dabei zeigt der TV-Sender in vier Stunden nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR) „eine Fülle echter Fußball-Archivschätze gegen den Corona-Koller“.

Am Samstag (14.00 Uhr) zeigt das BR Fernsehen zudem in einer Wiederholung das Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga des TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken von Ende Mai 2018. Die Partie ist unter anderem auch in der BR24-App zu sehen.