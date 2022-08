2.Bundesliga : Fußball-Spektakel in Kaiserslautern: 4:4 gegen Magdeburg

Kaiserslautern Nach einem offenen Schlagabtausch über 97 Minuten mussten sich der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg die Punkte teilen. Das 4:4 ist ein Ergebnis, mit dem beiden Clubs gut Leben konnten

1:0, 1:3, 4:3, 4:4: Nach dem offenen Schlagabtausch der beiden Fußall-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Magdeburg, dürften die 35.643 Zuschauern ziemlich euphorisiert das Fritz-Walter-Stadion verlassen haben. 97 Minuten dauerte das spannende Spektakel am Sonntag. In einem Spiel, über das in beiden Lagern noch lange gesprochen werden dürfte, teilten sich die Clubs nach dem 4:4 (3:4) die Punkte. Der Aufsteiger aus der Pfalz bleibt mit elf Zählern aus sechs Partien im oberen Tabellendrittel.

Der 54 Jahre alte Coach hatte Neuzugang Philipp Klement, der erst am Donnerstag von Bundesligist VfB Stuttgart verpflichtet worden war, direkt in die Startelf beordert. „Das war für mich ein guter Start, zumindest offensiv. Defensiv kann man sicher noch einiges verbessern“, meinte Klement, der von 2004 von 2011 in der FCK-Jugend spielte, nach seinem Comeback als Profi. Schuster war vom ersten Auftritt des 29-Jährigen angetan: „Mit seiner Ballsicherheit ist er großer Gewinn. Ich bin sehr froh, dass er so ein Debüt gegeben hat.“ Klement war es auch, der in der 40. Minute den für den etwas schmeichelhaften 2:3-Halbzeitstand durch Boris Tomiak vorbereitete.