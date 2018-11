Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Jungprofi Jonathan Burkardt vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 18-Jährige erhält bei den Mainzern einen Kontrakt bis 2022. Das Eigengewächs hatte Mitte September sein Profi-Debüt gegeben und stand bereits viermal in der Bundesliga-Startelf der Rheinhessen. dpa

Der Stürmer habe „seine Chance genutzt und bereits gezeigt, dass er Duftmarken in der Bundesliga setzen kann“, sagte der Mainzer Sport-Vorstand Rouven Schröder am Freitag in einer Vereinsmitteilung. „Der 1. FSV Mainz 05 bindet eines seiner Top-Talente langfristig“, hieß es weiter.

