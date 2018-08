später lesen Fußballfans knüpfen lebensgroße Puppe an Autobahnbrücke auf FOTO: - FOTO: - Teilen

Zu einer angeblich leblosen, von einer Autobahnbrücke hängenden Person ist die Polizei Landau am Samstagmorgen gerufen worden - sie stellte sich vor Ort als lebensgroße Puppe heraus. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich offenbar Fußballfans den fragwürdigen Scherz erlaubt, da die selbstgebastelte, an der Brücke der A65 aufgeknüpfte Puppe in den rot-weißen Farben des 1. FC Kaiserslautern gekleidet war und die Buchstaben „KL“ auf der Brust trug. dpa