Fußballkinder stellen sich vor Schiedsrichter

Saarbrücken Fußballknirpse erziehen Mama und Papa am Spielfeldrand - zu Respekt vor den Schiedsrichtern. Der Saarländische Fußball-Verband setzte am Wochenende seine Aktion „Fair bleiben, liebe Eltern“ um, wie der SFV am Montag mitteilte.

Dabei erhielten E-Jugendspieler Grüne Karten mit der entsprechenden Aufschrift und zeigten sie diese vor dem Anpfiff gemeinsam mit dem Referee den Zuschauern. Auf der Rückseite standen Sprüche wie „Danken statt Zanken“, „Loben statt Toben“, „Vergnügen statt Rügen“ und „Vorbild statt fuchsteufelswild“.