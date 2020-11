Fußballverband Rheinland: Vorzeitige Winterpause beschlossen

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Koblenz Der Fußballverband Rheinland hat den Pflichtspielbetrieb bis zum Jahresende eingestellt. Das beschloss das Präsidium am Dienstag in einer Sitzung per Video. Eine Aufnahme des Trainings sei nach aktuellem Stand frühestens ab dem 1. Dezember möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zu diesem Zeitpunkt hätten alle Mannschaften aber seit vier Wochen nicht mehr gemeinsam trainiert.

Weil der Verband den Vereinen mindestens zwei Wochen Vorbereitung bei einer Wiederaufnahme zugesichert hatte, hätte höchstens vom 14. bis 20. Dezember wieder gespielt werden könnte. „Ein Re-Start zu diesem Zeitpunkt wäre wegen der gleich danach beginnenden Winterpause und der bevorstehenden Feiertage jedoch nicht sinnvoll“, hieß es in der Mitteilung.