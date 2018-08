später lesen Fußballverband: Spiele wegen Hitze erst nach 17 Uhr FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Wegen der vorhergesagten Hitze am Wochenende hat der Südwestdeutsche Fußballverband den Vereinen empfohlen, alle Spiele auf nach 17.00 Uhr zu verlegen. Dies teilte der SWFV am Dienstag mit. Abgesagt wurde wegen der hohen Temperaturen bereits der Familientag der Dachorganisation am Sonntag in der Sportschule Edenkoben. dpa