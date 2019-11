Fußgänger bei Unfall auf Straße lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. F. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Mainz Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht zum Freitag war der 18-Jährige am Fahrbahnrand einer Landstraße unterwegs, als ihn das Auto von hinten erfasste, wie ein Sprecher der Polizei in Mainz sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa