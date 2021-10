Fußgänger im Wald von Forstmaschine überrollt

Mehlingen Ein 68 Jahre alter Spaziergänger ist auf einem Waldweg im Landkreis Kaiserslautern von einer Forstmaschine überrollt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 25-jährige Fahrer der Maschine am Donnerstagabend beim Rückwärtsfahren den Spaziergänger hinter sich übersehen.

Dieser konnte wegen der steilen Böschung in dem Wald bei Mehlingen nicht ausweichen. Er wurde durch die Maschine erfasst und an den Beinen überrollt. Der 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.