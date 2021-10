Fußgänger in Saarbrücken von Straßenbahn tödlich angefahren

Leere Gleise werden von Straßenlaternen angeleuchtet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein 71 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Saarbrücken von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Saarbahn auf der Mainzer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Der 71-Jährige habe die Trasse überquert und dabei nach ersten Erkenntnissen die Straßenbahn wohl nicht bemerkt. Die mit Fahrgästen besetzte Saarbahn habe den Mann trotz Bremsung und Warnsignal erfasst. Der Fußgänger sei eingeklemmt worden und starb noch am Unfallort. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Fahrgäste blieben unverletzt.