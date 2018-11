später lesen Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall im Rhein-Hunsrück-Kreis Teilen

Ein 51 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Büchenbeuren (Rhein-Hunsrück-Kreis) ums Leben gekommen. Ein Lieferwagen habe den Mann am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe einer Rastanlage erfasst, teilte die Polizei mit. dpa