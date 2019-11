Fußgänger stirbt nach Unfall in Mainz

Mainz Der in Mainz angefahrene 18-Jährige ist am Montag seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann war in der Nacht auf Freitag eine Landstraße am Fahrbahnrand entlang gelaufen.

