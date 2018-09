später lesen Fußgänger tritt Radfahrer: Mit Platzwunde ins Krankenhaus FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern

Teilen



Ein Mann hat in Mainz einen 55 Jahre alten Radfahrer vom Fahrrad gerissen und angegriffen. Das Opfer musste wegen einer Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa