Fußgänger und Radfahrer geraten aneinander: drei Verletzte

Neuwied In der Innenstadt von Neuwied ist am Samstagnachmittag ein Streit zwischen zwei Fußgängern und einem Radfahrer eskaliert. Ein 56 Jahre alter Mann soll sich über einen 26-jährigen Radfahrer auf dem Fußweg beschwert haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

