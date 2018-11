später lesen Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt Teilen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer bei Homburg schwebt eine Fußgängerin in Lebensgefahr. Die 52-Jährige war am Montagabend auf einem Fahrradweg unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa