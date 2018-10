später lesen Fußgängerin bei Unfall mit Lastwagen schwer verletzt FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Twittern

Teilen



Eine Fußgängerin ist in Altenkirchen von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall sei passiert, als der Sattelzug am Donnerstagnachmittag abbog, teilte die Polizei am Abend mit. dpa