Fußgängerin bemerkt Flammen und verhindert größeren Brand

Landscheid/Wittlich Eine aufmerksame Fußgängerin hat im Fenster eines Wohnhauses in Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) Flammen entdeckt und den Bewohner auf das Feuer hingewiesen. Die Frau hatte am späten Montagabend bei dem Einfamilienhaus geklingelt und auch den Notruf gewählt, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Als der Bewohner aus dem Küchenfenster sehen wollte, wer bei ihm klingelte, bemerkte er das Feuer auf dem Fensterbrett. Dort hatte sich den Angaben zufolge eine zuvor angezündete Kerze völlig verflüssigt und eine danebenstehende Pflanze in Brand gesetzt.