Fußgängerin von Auto angefahren: Verletzt in Klinik

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. F. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Merzkirchen Eine 37-jährige Fußgängerin ist in der Nähe von Merzkirchen (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Samstagnachmittag am Fahrbahnrand unterwegs, als sie von dem Wagen erfasst wurde.

