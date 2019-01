später lesen Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt Teilen

Ein Fußgängerin ist in Ransbach-Baumbach im Westerwaldkreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, als die 28-jährige Frau einen Fußgängerüberweg an einer Kreuzung überquerte, wie die Polizei mitteilte. dpa