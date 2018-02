später lesen Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt Teilen

Eine Fußgängerin ist in Saarbrücken von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 68-Jährige wollte an einer Straßeneinmündung die Fahrbahn überqueren, als sie vom Fahrzeug eines 46 Jahre alten Mannes auf den Asphalt geschleudert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau wurde nach dem Unfall am Samstag im Klinikum notoperiert. Sie hat beim Unfall eine Hirnblutung erlitten. dpa