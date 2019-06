Fußgängerin von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt

Mainz Eine 27-jährige Fußgängerin ist in Mainz unter eine Straßenbahn geraten und schwer verletzt worden. Die Frau sei im Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Unfall am Montagabend sei nach derzeitigem Kenntnisstand sonst niemand verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa