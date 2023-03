Disco in Trier-West : Attacken auf Polizei in Trier-West: Wirrwarr um Einsatz einer Eisenstange geht weiter

Was geschah an Fastnacht vor der Trierer Diskothek Secret Club? Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht beendet. Foto: TV/Harald Jansen

Exklusiv Trier Was genau geschah am Fastnachtswochenende vor der Diskothek Secret Club in Trier-West? Noch laufen die Ermittlungen, sind längst nicht alle Fragen geklärt. In einem Punkt scheint das Verwirrspiel besonders groß.