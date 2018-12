später lesen Gabriel Clemens gewinnt Auftaktspiel bei der Darts-WM FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat sein Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in London gewonnen. Der 35 Jahre alte Saarländer schlug am Sonntagmittag Aden Kirk aus England deutlich mit 3:0 und zog damit in die zweite Runde des wichtigsten Turniers des Jahres ein. dpa