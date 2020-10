Gäste für 20 Euro mit Messer bedroht

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Mit einem Messer hat ein Mann Gäste eines Ludwigshafener Lokals bedroht, um an Geld zu kommen. Der Unbekannte habe bei dem Vorfall am Donnerstag zunächst von mehreren Personen 20 Euro gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit.

