2. Fußball-Bundesliga Gäste-Trainer geschockt: „Hat uns alle erschüttert“

Für die Darmstädter geht die Talfahrt ungebremst weiter. Für die Lilien ist es die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga. Die desolaten Darmstädter zeigten gegen Elversberg schlicht zu viele Lücken in der Defensive und traten in der Offensive - bis auf den Freistoß von Neuzugang Sergio Lopez (62.) - gar nicht in Erscheinung. Saisonübergreifend ist es sogar bereits das achte sieglose Spiel für die Darmstädter, die erst in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen war.