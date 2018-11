später lesen Gäste- und Übernachtungsrekord in Rheinland-Pfalz Teilen

So viele Gäste und so viele Übernachtungen wie noch nie haben die Beherbergungsbetriebe in Rheinland-Pfalz in den ersten neun Monaten 2018 gezählt. Insgesamt kamen zwischen Januar und September 7,77 Millionen Besucher ins Land und damit noch einmal 2,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. dpa