„Schmerzhafte Maßnahmen“ : Kahlschlag bei Galeria – nur ein Bruchteil der Restaurants soll überleben

Exklusiv Nur noch wenige der zurzeit 69 Selbstbedienungsrestaurants bei Galeria werden die Insolvenz überstehen. Damit sind auch betriebsbedingte Kündigungen geplant. Darüber informieren zurzeit Betriebsrat und Geschäftsführung.

In die laufenden Tarifverhandlungen schlägt diese Nachricht ein wie eine Bombe: Die formal eigenständige Restaurant-Tochter der Galeria-Warenhauskette dünnt ihr Netz massiv aus. Das geht aus einer Information an die Belegschaft hervor. In Trier gibt es zwei dieser Restaurants - in der Simeonstraße und in der Fleischstraße.