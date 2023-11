Modekette Galeria-Nachmieter: Aachener stellt Insolvenzantrag

Dortmund · Die Modekette Aachener, die erst in diesem Jahr in sechs aufgegebene Galeria-Standorte eingezogen war, ist in finanzielle Schieflage geraten. „Wir haben Insolvenzantrag gestellt“, sagte am Freitag eine Sprecherin der Firma TEH Textilhandel GmbH, die hinter der Aachener steht, in Dortmund.

24.11.2023 , 13:03 Uhr

Das dortige Amtsgericht hat bereits einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Das Unternehmen hat sieben Standorte, zu denen noch sechs frühere Galeria-Häuser hinzukommen sollten - und zwar in Frankfurt, Saarbrücken, Cottbus, Coburg, Nürnberg und Leverkusen. Diese wurden nach dem Auszug von Galeria Kaufhof bereits angemietet, aber noch nicht eröffnet - nur an der Frankfurter Zeil machte ein Sport-Outlet als Übergangslösung auf. Mit dem Insolvenzantrag ist nun fraglich, ob die einstigen Galeria-Häuser ihre Tore wieder öffnen. © dpa-infocom, dpa:231124-99-63482/2

(dpa)