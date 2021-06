Ganoven scheitern bei Einbruchsversuch in Juweliergeschäft

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Neustadt/Weinstraße Unbekannte sind in Neustadt an der Weinstraße bei einem Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft gescheitert. Die Täter versuchten am Dienstagmorgen, die Scheibe des Ladens mit einem Kanaldeckel einzuschmeißen.

Das Fenster wurde nach Polizeiangaben zwar beschädigt, doch es gab nicht nach. Die Unbekannten flohen ohne Beute. Der Schaden werde vom Eigentümer des Ladens auf rund 10.000 Euro geschätzt.