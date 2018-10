Ganz viel Herbst und ein kleine Prise Schnee

Typisches Herbstwetter und ein bisschen Winter bringt das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vielerorts werde es wolkig und regnerisch, kündigte Johanna Anger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach an. dpa

In den höchsten Lagen vermische sich der Regen teilweise mit dem ersten Schnee in diesem Herbst. Das sei aber „nur eine vorübergehende Sache“, sagte die Wetter-Expertin. „Wenn überhaupt, dann wird in der Nacht zum Montag nur in den höchsten Lagen angezuckert.“

Schon am Freitag sollen dichte Wolken aufziehen und regnerisches Wetter mit sich bringen, bei Höchsttemperaturen von 10 bis 15 Grad, in der Eifel und dem Hunsrück um neun Grad. Am Samstag hingegen bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf acht bis zwölf Grad, im Bergland auf sieben Grad. In der Nacht kann es Bodenfrost bis minus ein Grad geben.

Am Sonntag kann sich der Regen nach Angaben des DWD dann teilweise mit Schnee mischen. Die Temperaturen bleiben bei vier bis neun Grad. Ab Mittag ziehen vereinzelt Windböen übers Land. In der Nacht zum Montag können die Temperaturen auf null Grad bis minus zwei Grad zurückgehen.

Der Ausblick der Wetter-Expertin für die kommende Woche: „Am Sonntag ist im Prinzip schon der Tiefpunkt der Temperaturentwicklung erreicht“, erklärt Anger. „Danach geht es ab Dienstag wieder bergauf“. Spätestens am Mittwoch stiegen die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich.