Bei einem Feuer sind in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) am frühen Montagmorgen drei Autos und eine Garage abgebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte, war aus zunächst ungeklärter Ursache neben einem Wohnhaus Brennholz in einem Unterstand in Brand geraten. dpa