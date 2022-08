Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ : Diese Gemüsepflanzen liefern auch bei Hitze tolle Erträge

Foto: TV/Katharina de Mos

Trier In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Dieses Gemüse wird auch bei Hitze der Hit!

Gärtnern ist ein bisschen wie wenn man rückwärts Inlineskaten lernt. Nur ohne Knieschoner. Schmerzhafte Erfahrungen gehören zur Lernkurve.

Möhren in unserem steinigen Weinbergsboden? Vergiss es! Mairübchen? Köstlich! Zumindest bis die inzwischen so typische deutsche Frühjahrshitze zuschlägt und die Dinger so hart werden wie Handgranaten. Rote Beete: Toll, wenn man gerne Blätter futtert, denn Knollen machen die bei uns keine. Zwiebeln, Kohlrabi, Petersilienurzel... Was haben die nur gegen Weinbergsklima und deutsche Hitzesommer?

Zum Glück gibt es auch einige Pflanzen, die ganz hervorragend mit den mediterranen Klimabedingungen zurechtkommen, die in Mitteldeutschland inzwischen normal geworden sind. Hier meine Top 5:

Katharina de Mos. Foto: TV/Bram de Mos

Tomaten: Ich liebe Tomaten und das heiße, sonnige 2022 wird ohne jeden Zweifel ein herausragendes Tomatenjahr. Wir haben dieses Jahr spät gesät und freuen uns (während andere auf Facebook schon Schalen voll dicker roter Früchte präsentieren) über die allerersten süßen gelben Kügelchen der Sorte Cuban Yellow Grape, die wärmstens zu empfehlen ist, weil sie nicht nur schmackhaft, sondern auch ungeheuer ertragreich ist. Und wo bekommt man schon gelbe Tomatensauce? Aber auch die Ochsenherz- und Ananastomaten, die schwarze Krim und weiße Königin, die San Marzano und unsere slowenischen Val-Tomaten sehen dank des guten Tomatenwetters, gleichmäßiger Bewässerung und Bio-Tomatendüngers extrem vielversprechend aus.

Zucchini: Ja, sie sind Saufnasen und sie übertreiben es mit ihrem Wachstum gerne ein bisschen. Aber was ist das ein vielfältiges Gemüse! Die stark gerippte Sorte Costates Romanesco schmeckt in Suppen nussig-cremig, wirklich köstlich. Der gelben Gold Rush stehen kräftige Grillstreifen hervorragend. Alle kugeligen Vertreter sind perfekt zum Füllen. Roh schmecken sie auch. Und wer genug hat von all den Früchten, der kann ja einfach die Blüten ernten, füllen und frittieren.

Toskanischer Schwarzkohl oder auch cavolo nero: Dieser dunkle italienische Palmkohl sieht so urig und ledrig aus, dass man weder vermuten würde, dass man ihn auch als Salat essen kann, noch dass die alte Sorte als modernes Superfood gehandelt wird. Ist mir auch egal. In Smoothie-Brei habe ich ihn noch nicht verwandelt. Mir schmeckt das überraschend milde und würzige Kohlgemüse nämlich am besten mit Knoblauch und Chili (die übrigens auch nichts gegen Hitze hat) in Olivenöl geschwenkt.

Foto: TV/Katharina de Mos

Auberginen: Wer hätte gedacht, dass man in Deutschland so gut Auberginen ernten kann? Die Pflanzen hängen voll! Jedenfalls die, denen wir richtig große Kübel gegeben hatten. Vielleicht setzen wir die übrigen einfach raus ins Beet. In diesem Sommer sollte das ja wohl funktionieren.

Melonen: Kein Zweifel, diese Pflanzen lieben Hitze. Wir haben sie in unser Gewächshaus zwischen Tomaten gesetzt, wo sie nun bei aberwitzigen Temperaturen so rasant wachsen, dass vom Weg, von den Glaswänden (und den Tomaten) womöglich bald nichts mehr zu sehen ist. Facebookfotos zeigen zuhauf, dass Melonen im Sommer 2022 auch im Freiland funktionieren.

Zum Glück ist Hitze nicht für jedes Gemüse ein Hindernis. Wenn nur die Artischocken nicht immer im Winter wieder erfrieren würden!

Foto: TV/Katharina de Mos