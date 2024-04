Bedrohung für die Flora Warum diese Pflanzen auch in Ihrem Garten verboten sind

Die Europäische Union hat in ihrer aktuellsten Unionsliste der invasiven Arten 88 Tiere und Pflanzen zusammengefasst, die der biologischen Vielfalt schaden können. Vor 2022 waren es noch 66, sagt der Naturschutzbund Nabu. Am bekanntesten sind unter anderem der Götterbaum, eine Art des Pampasgrases, oder auch Riesenbärenklau. Die Pflanze verursacht schmerzhaften Ausschlag. Wer sie aus dem eigenen Garten entfernen will, sollte aber aufpassen, sagt der Botaniker Heiko Korsch dem MDR. „Das Schlimmste, was Gärtner tun können, ist, Pflanzen in der Natur zu entsorgen.“ Dort habe sie niemand im Auge und auch scheinbar abgestorbene Pflanzen könnten wieder austreiben.