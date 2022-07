Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ : Milpa ist super!

Trier In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Drei Schwestern für ein Hallelujah.

Milpa, das ist eine Anbaumethode, die sich in Mexiko oder Guatemala bereits seit Jahrtausenden bewährt und die - davon konnte ich mich nun nach nur zwei Jahren des Experimentierens überzeugen - auch in den immer heißeren deutschen Sommern hervorragend funktioniert. Im Wesentlichen geht es darum, dass man drei Gemüsesorten, die sich gegenseitig helfen und unterstützen in Mischkultur anbaut. Nämlich die drei Schwestern: Bohnen, Mais und Kürbis. Die Bohnen binden mit ihren Knöllchenbakterien Stickstoff, von dem dann auch der Mais profitiert, der wiederum als Rankhilfe für die Bohnen dient, während der Kürbis mit seinen großen Blättern dafür sorgt, dass Unkraut schlechte Karten hat und der Boden schattig bleibt und nicht so schnell austrocknet.

So weit die Theorie. In der Praxis hat das bei uns im ersten Jahr nicht ganz so funktioniert, da wir den Mais zu spät gesät hatten, sodass er von den Bohnen gnadenlos überholt wurde. Dieses Jahr haben wir den Mais bereits im April vorgezogen. Nun ist er immerhin genauso groß wie die Bohnen, aber eine echte Stütze sieht anders aus. Daher zieht er nächstes Jahr schon im März auf die Fensterbank und die Bohnen bekommen jetzt doch eine klassische Rankhilfe. Aber sonst funktioniert das Milpa-Beet super! Mais und Bohnen wachsen in die Höhe, während die Kürbisse sich auf dem Boden breit machen. Weil uns das so gut gefällt, die Ernte prima war, sich das Gemüse zudem sehr gut lagern oder einfrieren lässt, haben wir inzwischen zwei bis drei Milpa-Beete, in denen wir gelben und bunten Mais mit Buschbohnen, Feuerbohnen, Monstranzbohnen und verschiedenen anderen Stangenbohnensorten sowie diversen Kürbissorten (Hokkaido, Butternut, Muskat, Riesenkürbis) mixen. Wo gerade Platz ist, darf auch mal ein Palmkohl oder eine Tomate mit einziehen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich aber noch nicht. Das zeigt sich dann im Spätsommer, wenn wir hoffentlich reichlich ernten und aus unserer Beute was Leckeres zaubern können. Zum Beispiel Butternutkürbis, der mit Mais, Bohnen und Hackfleisch gefüllt wird und mit Chili, Kreuzkümmel und Knobi gewürzt ganz hervorragend schmeckt. Mein Lieblings-Milpa-Menu. Nicht nur im Beet, auch auf dem Teller vertragen sich die drei Schwestern zum Glück bestens.