Gartenbauverband sieht größere Nachfrage nach Gemüsepflanzen

Bad Kreuznach In den von der Corona-Krise geprägten vergangenen Wochen haben die Rheinland-Pfälzer nach Einschätzung des Landesverbandes Gartenbau mehr zu Gemüsepflanzen gegriffen als sonst. In den letzten zehn Jahren sei die Nachfrage nach diesen Pflanzen mehr oder wenig stetig zurückgegangen, nun hätten die Betriebe einhellig von deutlich mehr Kundeninteresse berichtet, sagte Geschäftsführer Welmar Rietmann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.



„Das scheint ein Corona-Effekt zu sein.“ Gefragt seien alle Arten von Gemüsepflanzen gewesen, vor allem aber „eher anspruchsvolle“ wie Gurken, Zucchini, Paprika oder Tomaten.

Abgesehen davon leidet Rietmann zufolge auch die Gartenbaubranche unter den Folgen der Pandemie. In der zweiten Hälfte des April, im Mai und in den ersten Juni-Tagen werde normalerweise über 30 Prozent des Jahresumsatzes eingefahren. Insbesondere die Blumenläden hätten eine schwere Zeit hinter sich, weil sie erst seit Montag wieder geöffnet seien. Auch nach den Lockerungen laufe das Geschäft dort nur sehr zögerlich. „Sie sind von den normalen Umsätzen noch weit entfernt“, sagte Rietmann. Deutliche Einbußen hätten auch Betriebe, die viele Pflanzen an Hotels lieferten. „Das ist auf null zurückgefahren.“