Tag der offenen Gartentür Gartenbesitzer öffnen ihre Türen für Besucher

Kleine Oase oder große Freiheit: Am Sonntag können Besucherinnen und Besucher in Rheinland-Pfalz und dem Saarland einen Blick in die Gärten anderer Menschen werfen. Rund 260 Gärten machen dann beim Tag der offenen Gartentür mit, wie Diana Thome vom Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz sagt.