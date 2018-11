später lesen Gas und Bremse verwechselt: Folgenschwerer Auspark-Unfall FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Ein Ausparkmanöver in Ludwigshafen ist mit einem Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro geendet. Ein 68-jähriger Fahrer wollte am Montag mit seinem Wagen eine seitliche Parklücke verlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa