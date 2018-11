später lesen Gasflasche löst Brand in Einfamilienhaus aus FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Eine Gasflasche hat im Eifelkreis Bitburg-Prüm einen Hausbrand verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach das Feuer am Sonntagnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Hütterscheid aus. dpa