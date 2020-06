Gasometer im saarländischen Neunkirchen wird gesprengt

Neunkirchen Nach 50 Jahren hat er ausgedient: Der Gasometer im saarländischen Neunkirchen soll an diesem Sonntag gesprengt werden. Der 75 Meter hohe Behälter sei bereits seit einigen Wochen außer Betrieb, teilten das Unternehmen Saarstahl und die Stadt Neunkirchen am Mittwoch mit.

Das Interesse an der Sprengung sei sehr groß: Interessierte sollten das Ereignis am besten über einen Livestream via Facebook und Youtube (abrufbar über www.neunkirchen.de ) von zuhause aus am Bildschirm verfolgen, riet die Stadt. Es werde gebeten, die Sprengung nicht aus der Nähe anzuschauen, da wegen Corona größere Ansammlungen vermieden werden sollten. Der Sperrkreis um den Turm betrage 300 Meter.