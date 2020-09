Gáspár führt Regie bei Nibelungen-Festspielen Worms 2021

Worms Die Nibelungen-Festspiele in Worms stellen sich zum Luther-Jahr 2021 ins Zeichen des Reformators. Nun wurde die Regisseurin des Stücks bekannt - sie kündigt „etwas Spektakuläres“ an.

Die ungarische Regisseurin Ildikó Gáspár führt bei den Nibelungen-Festspielen 2021 in Worms die Regie bei dem geplanten Jubiläumsstück über den Reformator Martin Luther (1483-1546). Das teilten die Veranstalter am Montag mit. „Wir denken an etwas Spektakuläres. Ich arbeite meistens mit Video, Licht und Musik, so dass man meine Arbeiten in den Kritiken oft ein Gesamtkunstwerk nennt“, sagte Gáspár der dpa. Die Festspiele finden seit 2002 vor dem Dom statt. „Der Dom ist enorm, ein riesiges Format, da müssen wir auch von unserer Seite etwas von gleichem Format schaffen.“