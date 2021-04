Gasrohr gebrochen: sechs Wohnhäuser geräumt

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Wegen eines Defekts an einer Gasleitung sind in Saarbrücken am Mittwoch zeitweise sechs Wohnhäuser sicherheitshalber geräumt worden. Es habe sich um einen Rohrbruch gehandelt, teilten die Stadtwerke Saarbrücken mit.

Nach etwa einer Stunde sei der Schaden repariert gewesen, die Anwohner hätten dann in ihre Wohnungen zurückkehren können. Wie viele Menschen betroffen waren, war nicht bekannt. Entdeckt worden war der Defekt im Stadtteil laut den Stadtwerken bei einer Routineuntersuchung.