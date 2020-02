Gast meckert übers Essen: Koch greift zum Messer

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Überherrn Der Koch einer Gaststätte im Saarland hat recht rabiat auf die Beschwerde eines Gastes über das Essen reagiert. Der Gast habe Samstagabend in einem Lokal in der Kleinstadt Überherrn den Zustand des Essens bemängelt, teilte die Polizei in Saarlouis am Sonntag mit.



