Gastbeitrag : Uni-Präsident und Konsumforscher Jäckel zu Hamsterkäufen: „Wer weiß, was da noch kommt?“

Ein Hamster legt sich gerne Vorräte an. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Jens Schierenbeck

Trier Wie bereits vor zwei Jahren, zu Beginn der Corona-Pandemie, hamstern einige Menschen derzeit wieder. War es vor zwei Jahren vor allem Klopapier, ist es nun vorwiegend Speiseöl. Warum wird überhaupt gehamstert? Damit beschäftigt sich der Gastbeitrag von Michael Jäckel. Er ist Konsumforscher und Präsident der Uni Trier.

Von Michael Jäckel

Was wissen wir über das Verhalten von Konsumenten in Krisensituationen? Sie sind wenig empfänglich für beruhigende Hinweise. Sie suchen nach Halt und ziehen sich auf den Schutz ihrer Privatsphäre zurück. Sie wollen etwas tun und nicht nur beobachten, zuhören, abwarten.

Seit Tagen wird auf vielen Kanälen erklärt, dass Deutschland Weizen exportiert, weil über den Eigenbedarf hinaus produziert wird. Aber gehortet wird Mehl nun trotzdem. Im Falle von Speiseöl sind mögliche zukünftige Verknappungen signalisiert worden. Alle Appelle, behutsam zu agieren, halfen auch hier nicht. In dem einen Fall scheint es nicht zu schaden, in dem anderen Fall sieht man Handlungsbedarf. Beides funktioniert aber nur vorübergehend. Von möglichen Engpässen hört man, lernt aber daraus wenig für die Zukunft.

Während die einen hamstern, laufen aber andere Aktivitäten und Programme weiter. Eine nationale Grillparty, die unter bewährter Anleitung Geschmack auf etwas Besonderes machen soll, wird gerade beworben. Rätsel gibt es also genug. Wer weiß: Vielleicht möchte Otto Normalverbraucher einfach signalisieren, dass er noch da ist. Längst werden die Gründe für bestimmte Phänomene ja nur noch in den sozialen Medien gesucht.

Aufschlussreich ist auch, dass bereits Unterbrechungen des üblichen Einkaufsrhythmus zu Versorgungskäufen Anlass geben. Man denke an Feiertage, die auf einen Montag fallen und das Wochenende verlängern. Auch da hat man den Eindruck, dass ständig für Nachschub gesorgt werden muss. Wenn unser Alltag nur ansatzweise aus den Fugen gerät, reagieren wir häufig mit einem eher schlecht austarierten Warnsystem. In einer Gesellschaft, die Versorgung mit Wohlstand gleichsetzt und Engpässe auf Probleme in Lieferketten reduziert, ist Knappheit ein Gefühl, das inmitten von Vielfalt existiert. Wer vermag heute noch angemessen abzuschätzen, was angesichts einer normalerweise vorhandenen Überversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im Laufe einer Woche oder eines Monats üblicherweise konsumiert wird? Hamsterkäufe erzählen also nicht nur etwas über Misstrauen, sondern über fehlende Maßstäbe. Im Englischen wirkt das Wort zudem noch viel dramatischer: panic buying.

Wenn Erklärungen langatmig werden und Sachverhalte nicht mit einprägsamen Worten verdeutlicht werden können, dann hilft schon einmal ein Sprichwort. Als zu Beginn der Corona-Pandemie (Frühjahr 2020) die Angst vor einer Quarantäne Hamsterkäufe auslöste, wollte man wissen, warum so etwas geschieht. Ein Marktleiter brachte es auf den Punkt: „Die Deutschen kaufen Klopapier, die Franzosen Rotwein.“

Der Präsident der Uni Trier, Michael Jäckel. Foto: privat Foto: Sheila Dolman

Noch hat diese Beobachtung nicht den Status einer Lebensweisheit erhalten. Wer den Satz zukünftig bei passender Gelegenheit zum Besten geben kann, hat die Lacher aller Voraussicht nach auf seiner Seite. Die Tatsache des Lachens erklärt nicht, ob damit der Nagel tatsächlich auf den Kopf getroffen wurde. Es ist der Gegensatz, der überzeugt.

Trotz zahlreicher Appelle („Die Versorgungsketten funktionieren.“, „Das ist unsolidarisch.“) meldet der Handel immer wieder neue Symptome. Aktuell kommt zu der Pandemie die Sorge um den Ukraine-Krieg und seine bereits beobachtbaren und noch möglichen Folgen. Ständig wird diskutiert, wie reagiert und welche Folgen die eine oder andere Maßnahme haben könnte. Alle Analysen setzen auf ein behutsames Abwägen, aber in der Summe erzeugen sie ein großes Gefühl von Unsicherheit. Wer diesen Kontrollverlust für sich durch etwas kompensieren möchte, von dem er glaubt, dass er sich und seinen Nächsten einen Gefallen tut, der empfindet kurzfristig Entlastung, obwohl er bei den Nächsten nicht nur das private Umfeld sehen sollte. Solidarische Appelle funktionieren in diesen Situationen nur begrenzt.

Warum also greifen so viele Menschen in einer Krisensituation fast gleichzeitig zu einem ähnlichen Produkt? Eine erste Antwort könnte lauten: Sie sind unsicher, wie lange verordnete Einschränkungen gelten und betrachten das Produkt als etwas Unverzichtbares. Wer weiß, was da noch kommt?

Alle Hinweise auf Nachahmungseffekte mögen ebenfalls eine Bewandtnis haben. Aber es gibt eigentlich keinen Ausbreitungsprozess, auch keine Meinungsführer, an denen man sich orientieren könnte. Es passiert, es wird beobachtet, es passiert. Eine „Tyrannei der kleinen Entscheidungen“ bleibt aus, die Situation ist zugleich dramatisch und einfach. Es wird nicht lange nachgedacht, Option ist eher ein Fremdwort. Auch Hamster, so lehren uns die Biologen, möchten in ihrem Käfig nicht zu viel Abwechslung. Dennoch ist die Kombination aus „Ich habe Angst“ und „Ich muss etwas tun“ in der Bevölkerung ungleich verteilt, ebenso die Erwartung, unmittelbar betroffen sein zu können.

Der Notkauf befriedigt ein Bedürfnis, das absolut und notwendig zu sein scheint. „Horte in der Not, dann hast du in der Zeit.“ trifft diese Antizipation von Knappheit. Mengenbegrenzungen (handelsüblich, haushaltsüblich) sind grundsätzlich zulässig, aber regelmäßig auch Gegenstand von Kontroversen, die dieses Recht an sich diskutieren.

Aber warum trotzdem Klopapier – und Mehl, und Pasta und Sonnenblumenöl? Aus allen Erklärungen, die aus bisherigen Pandemieerfahrungen abgeleitet wurden, ist es die Abneigung gegenüber nicht kalkulier- und kontrollierbaren Risiken, die am meisten überzeugt. Der Kauf des Produkts (der Produkte) führt auch in größeren Mengen kaum zu einer finanziellen Überlastung, es verdirbt nicht oder ist lange haltbar und wird als Prophylaxe positiv verbucht. Die Rahmung als (angebliches) Massenphänomen wird als bestärkend empfunden. Trotzdem wird das Ausmaß überschätzt, weil es im Vergleich zum Kaufverhalten des besonnenen Konsumenten mehr Aufmerksamkeit erfährt. Ein Hamster beobachtet gerne aus einer geschützten Position, was da draußen so passiert.