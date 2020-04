Gastbetriebe machen mit leeren Stühlen auf Not aufmerksam

Demonstrationsteilnehmer fordern auf einem Plakat eine Öffnung der Hotelbetriebe und stehen dabei zwischen leeren Stühlen. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Gastronomen und Hoteliers haben mit der Aktion „Leere Betten - Leere Stühle“ in Mainz auf die Not ihrer Branche in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Zehn freie Betten und 1140 leere Stühle wurden an drei Standorten in der Nähe des Landtags aufgestellt, wie der Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga am Mittwoch mitteilte.



Mit der Aktion forderte der Verband eine Strategie zur Rücknahme einzelner Beschränkungen und Verbote sowie eine bessere finanzielle Unterstützung der Branche durch die Politik.