Gastgewerbe fordert Gleichbehandlung mit anderen Branchen

Mainz Das rheinland-pfälzische Gastgewerbe hat von der Landesregierung eine Gleichbehandlung mit anderen Branchen bei den Corona-Beschränkungen gefordert. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) begrüße es zwar, dass auch in Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Friseure weiterhin Kunden mit negativen Tests und Kontakterfassung einlassen dürften.

Diese Teststrategie sei ein einfaches und sicheres Verfahren, um in Zeiten höherer Inzidenzen den Bürgerinnen und Bürgern mehr Möglichkeiten zur Teilnahme am öffentlichen Leben zu bieten und damit auch die Akzeptanz der Maßnahmen zu vergrößern, sagte Haumann. Da in diesem Modell nur negativ getestete Menschen auf ebensolche träfen, sei dies auch aus Sicht des Infektionsschutzes wirksamer und sinnvoller, als die Menschen in ihre Privatsphäre zurückzudrängen, wo die Regeln nicht eingehalten würden, wie die Erfahrung gezeigt habe.