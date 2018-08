später lesen Gastgewerbe verdient mehr: Gastronomie mit größtem Plus Teilen

Das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz hat sich im ersten Halbjahr 2018 über ein Umsatzplus freuen können. Preisbereinigt seien die Erlöse gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres nach vorläufigen Zahlen insgesamt um 0,9 Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. dpa