Gastronomie-Verband zu Corona-Regeln: „Branche am Ende“

Die Zapfhähne für Bier in einem Restaurant sind nicht im Betrieb. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die neuen strengen Corona-Regeln verschärfen die Existenzsorgen im Gastgewerbe und der Veranstaltungswirtschaft im Saarland. „Die Branche ist wirtschaftlich und mental am Ende. Inhaber wie Mitarbeiter“, sagte Frank C. Hohrath, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), am Freitag in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit Vertretern des Pop-Rates, dem Interessenverband der saarländischen Kultur- und Eventbranche, informierte der Hotel- und Gaststättenverband über die aktuellen Auswirkungen der neuen Bestimmungen. Hoteliers, Gastronomen und Veranstalter verzeichnen seit einigen Tagen eine Stornowelle von bis zu 95 Prozent. Sie fordern von der Politik nun deutlich mehr Corona-Finanzhilfen und eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes.

Im Saarland sind seit Donnerstag Clubs und Diskotheken geschlossen, in Gastronomie und Hotellerie gilt die 2G-plus-Regel. Das heißt: Ungeimpfte haben keinen Zutritt mehr, Geimpfte und Genesene müssen einen negativen Corona-Test vorlegen.