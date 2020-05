Gaststätten dürfen öffnen: Es lohnt sich aber nicht für alle

Mainz/Koblenz Restaurants, Cafés, Biergärten und auch Fahrgastschiffe können am Mittwoch nach fast zwei Monaten wieder Menschen bewirten. Allerdings gibt es dafür strikte Auflagen. Längst nicht für alle Betriebe lohnt sich die Öffnung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Viele Gaststätten haben ab 13. Mai wieder geöffnet - der reine „Take away“- und Liefer-Betrieb ist vorbei. So wie vor Corona darf es aber noch längst nicht wieder zugehen. „Es profitieren alle, die die Abstands- und Schutzmaßnahmen einhalten können“, sagte der Präsident des Landesverbandes, Gereon Haumann, nach einem Gespräch mit der Landesregierung der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Er sieht eine „wichtige Chance, die uns ein Stück mehr Normalität erleben lässt“. Allerdings könnten längst nicht alle der von Corona besonders gebeutelten Gastronomen wieder öffnen und viele auch nur teilweise.

Vorgesehen seien Öffnungszeiten von 6.00 bis 22.00 Uhr, Speisen und Getränke müssten am Tisch verzehrt werden. Daher sollten Gäste reservieren, sie könnten aber auch spontan noch einen Tisch bekommen, wenn einer frei ist. Namen und Adresse müssen sie hinterlassen, damit bei einer Corona-Infektion die Kette zurückverfolgt werden könne. Es werde Zutrittsbeschränkungen geben und die Gäste würden platziert. „Es gibt keine freie Tischwahl.“ Abstands- und Hygieneregeln müssten eingehalten und an mehreren Stellen Desinfektion aufgestellt werden. Am Tisch dürfen die Gäste ihren Nasen-Mund-Schutz absetzen, auf den Weg zur Toilette müssen sie ihn wieder anlegen, ebenso die Kellner beim Servieren.

Ob Biergärten auch als „to go“-Geschäft gelten könnten, müsse noch geprüft werden. Andernfalls müssten sie mehr Servicekräfte beschäftigen, was sich für viele finanziell nicht lohne, sagte Haumann.

„Wir hängen ein bisschen in der Luft“, sagte Jenny Kurzbach von dem Biergarten am Zusammenfluss von Mosel und Rhein in Koblenz. „Wir müssen noch richtig deuten, was die Vorschriften bedeuten.“ Die Frage sei, inwieweit Selbstbedienung verboten sei - der Biergarten funktioniere eigentlich nur so. Auch ein Zwang zur Reservierung wäre nach Ansicht Kurzbachs am Deutschen Eck wenig realistisch: „Wir leben von Laufkundschaft. Für einen Kaffee oder ein Bier macht keiner vorher eine Reservierung.“ Die vorgeschriebenen Mindestabstände seien dagegen kein Problem: „Wir haben mit Holzleisten Markierungen auf dem Boden gemacht und stellen weniger Tische auf. Wir haben auch Desinfektionsspender montiert.“

Diskotheken, Clubs und Bars müssten noch geschlossen bleiben, sagt Haumann. Es werde in der ersten Phase auch noch kein Theken- und Buffetgeschäft geben. Je mehr sich alle an die Regeln hielten, desto weniger Infektionen werde es aber geben und umso schneller weitere Lockerungen, sagt Haumann. „Wir müssen in verschiedenen Phasen denken, alles hängt immer von der Entwicklung der Infektionszahlen ab.“ Und: „Jeder Unternehmer muss für sich entscheiden, ob unter diesen Bedingungen sein Geschäft betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.“ Er selbst werde sein Hotel garni erst zwei Wochen später öffnen und die Zeit für Werbung nutzen, weil sich der Betrieb sonst nicht rechne.

Manche Kneipe, die bisher den größten Umsatz an der Theke gemacht habe, könne möglicherweise Tische vor der Tür aufstellen. In Mainz etwa müsse Gastronomen 2020 keine Gebühren für die Sondernutzung - zum Beispiel für Außenbestuhlung - bezahlen. Und: „Sondernutzungsgebühren in Schließzeiten oder für ausgefallene bzw. abgesagte Veranstaltungen werden zurückerstattet“, teilte die Stadt mit. Flächen etwa für Außengastronomie könnten auf Antrag erweitert werden.